Nouvel incendie en Gironde : les habitants évacués entre colère et tristesse

Le feu est aux portes de la petite ville de Sainte-Hélène à 30 km de Bordeaux. Dans cette ville de 3 000 habitants, c'est un quartier entier, où vivent 200 personnes, qui doit être évacué. Il s'agit d'une décision difficile, mais bien acceptée par la population."Ça fait un peu peur. On ne sait pas ce qu'il faut prendre. Mais on va réagir. Et on espère que tout ira bien" dit une habitante. Dans le village voisin, évacué lundi soir, Alexandra et Hugo sont sans nouvelles de leur maison. Ils n'ont pas fermé l'œil de la nuit et ont décidé de se rendre chez eux à Saumos. Pour eux, c'est un soulagement. Mais impossible de passer la nuit dans leur maison. Le feu n'est pas entièrement maîtrisé. À quelques kilomètres de leur village, dans une salle des fêtes où une partie des habitants de Saumos a trouvé refuge, Alexandra et Hugo rassurent leurs voisins. "Une maison, c'est chez soi, un projet de vie. Le feu, ça passe, ça ravage, ça balaie. C'est toute une vie", réagi l'un d'eux, très ému. Près de 800 personnes ont été évacuées depuis le début des incendies. TF1 | Reportage C. Abel, A. Ponsar