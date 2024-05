Nouvel incident chez Boeing : un avion contraint d'atterrir en urgence

La vidéo en tête de cet article montre un Boeing 767 en train de poser ses roues arrière sur la piste de l'aéroport d'Istanbul. Le train avant, lui, est resté bloqué. Le pilote n'a donc d'autres choix que de poser le nez de l'appareil dans la fumée et les étincelles directement sur le tarmac. Très vite, les pompiers interviennent pour éviter tout départ de feu. Pendant ce temps-là, l'équipage de cet avion transportant des marchandises doit sortir par le hublot de la cabine de pilotage. "Je ne peux pas vous dire combien de temps l'avion va rester sur la piste. On doit attendre la fin de l'enquête. Après, ce sera à la compagnie de décider de ce qu'elle va faire de son avion", précise Ozan Karakis, responsable des opérations aériennes de l'aéroport d'Istanbul. L'appareil est en service depuis une dizaine d'années. En théorie, lorsque le système hydraulique qui permet de sortir le train d'atterrissage se bloque, un second système mécanique doit prendre le relais. "Et ensuite, simplement par gravité, le train d'atterrissage doit être capable de sortir. Mais malgré tout, il arrive ça puisse rester bloqué. C'est exactement ce qui s'est passé. Ça n'arrive quasiment jamais. Avec 30 millions de vols par an, il y en a peut-être un, deux sur lesquels on va avoir besoin de faire cette procédure d'urgence", explique Xavier Tytelman, expert en sécurité aérienne. Les pilotes sont forts heureusement formés à ces atterrissages mouvementés. Aucun blessé n'est à déplorer. TF1 | Reportage B. Guenais, G. Chieze, A. Kiraly