Nouvelle Alpine, un bolide made in France au service des gendarmes

L'alerte vient d'être donnée. Une voiture a été repérée en grand excès de vitesse. En quelques secondes, l'Alpine est déjà à 220 km/h. Objectif, rattraper le conducteur trop pressé. Les gendarmes affichent alors le message "Suivez-nous !". Direction, une sortie d'autoroute. À chaque fois, un contrôle d'alcoolémie et de stupéfiant est effectué. À terme, 26 Alpine sillonneront nos routes. "La mission première du véhicule c'est la lutte contre les grands excès de vitesses. Ce sont les vitesses supérieures à 40 km/h. Il nous faut un véhicule qui ait des capacités d'accélération assez intéressante pour pouvoir intercepter les conducteurs rapides", explique l'adjudant-chef Olivier, pilote de l'équipe rapide d'intervention. En un week-end, 81 PV ont été dressés, sept permis retirés, et même une voiture saisie. Flashés à 202 km/h, des Hollandais repartent à pied en attendant la décision judiciaire. Mais ce n'est pas la seule mission de ces nouvelles Alpine. "Lutter contre les "go fast", des opérations de recherche de malfaiteurs, mais également d'apporter une aide pour escorter des transports d'organes pour gagner du temps, cite le général Charles Bourillon, commandant de gendarmerie région Occitanie. TF1 | Reportage J. Beaumont, S. Fortin, S. Vignon