Nouvelle amende de 200 euros pour usage de stupéfiants : les premiers contrôles

À Marseille, comme partout dans le pays, une amende forfaitaire pour usage de stupéfiants est en vigueur depuis le 1er septembre. Son montant est de 200 euros. Au-delà de 45 jours, il est majoré à 450 euros. L'objectif est de toucher au porte-monnaie des consommateurs de drogue. Des contrôles ont été menés dans 23 départements hier. Résultats, 73 amendes ont été distribuées et 4 kilogrammes de stupéfiants saisis.