Nouvelle année : les cartes de voeux font de la résistance

Noël est tout juste passé et c'est une nouvelle chasse au cadeau qui commence. Pour ces inconditionnels, la carte de vœux, c'est bien plus qu'une lettre. Elle n'a pas dit son dernier mot. Dans cette papeterie artisanale, certains modèles sont déjà en rupture de stock. Si vous ne vous en êtes pas encore occupé, dans les rayons des supermarchés, il y a l'embarras du choix. Il y a la version internationale, à paillette ou encore musicale. Même les entreprises s'y remettent. Cette année 2022, elles sont 5% de plus à passer commande auprès de cette imprimerie. Les imprimantes peuvent sortir jusqu'à 104 à la minute. C'est le volume nécessaire pour tenir le rythme de la saison des vœux. Aurélie, elle, n'est pas une professionnelle. Depuis septembre, cette passionnée d'aquarelle s'est lancée dans la production de ses propres cartes, pour ses proches. Selon le dessin, il lui faut entre 20 minutes et plusieurs heures de travail. Rassurez-vous, vous avez encore un mois pour définitivement renoncer au sms de bonne année. TF1 | Reportage L. Poupon, E. Binet, H.P. Amar