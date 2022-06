Nouvelle Assemblée nationale après les législatives : négociations et grandes manœuvres

Ils font leur premier pas à l’Assemblée. Sourire aux lèvres, voici les nouveaux députés. Comme une rentrée des classes, les nouveaux retrouvent les anciens. Et repartent, fournitures en main. Reste pour chacun à rejoindre son groupe politique. Pour le Rassemblement national, Marine Le Pen, première à s’exprimer, ce lundi matin, a déjà donné le ton. Elle avertit le président de la République. Emmanuel Macron, lui, évite les caméras. Tout juste aperçu à l’heure du déjeuner, le convoi de sa Première ministre entrant à l’Élysée. À ses côtés, François Bayrou, Édouard Philippe, pour discuter de la majorité à reconstruire. Alors, les chef de l’État pourrait-il s’allier aux Républicains ? Courtisée, la droite refuse catégoriquement un accord de gouvernement. Aucune avancée non plus du côté de l’union de la gauche. Déçu de son résultat, Jean-Luc Mélenchon a bien tenté de réunir les troupes toute à l’heure. Ses alliés socialistes, écologistes et communistes refusent. Donc, le Rassemblement national sera bien la première force d’opposition au Parlement. Marine Le Pen, confortée, fête sa victoire, ce lundi soir, par vidéoconférence avec ses 89 députés fraîchement élus. T F1 | Reportage C. Colin, M. Karmann, B. Poizeuil