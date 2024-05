Nouvelle-Calédonie : comment sortir de la crise ?

L'arrêt des violences, de l'avis de tous, est un préalable à une sortie de crise. Mais le retour au calme ne sera pas suffisant. Pour renouer un dialogue rompu depuis le dernier référendum, les indépendantistes attendent des concessions importantes de la part du gouvernement, en particulier, sur la question sensible du dégel du corps électoral voulu par l'exécutif et qui permettrait aux personnes arrivées en Nouvelle-Calédonie, après 1998, de voter aux élections provinciales. C'est inacceptable pour les Kanaks qui verraient leur poids électoral diminuer. "Pour les Kanaks, c'est une perte extrêmement sensible parce que eux se sont vus minoriser dans leur propre pays, avec un trauma initial d'idée de disparition. Alors, ça peut paraître très ancien, mais c'est très présent.", explique Isabelle Merle, directrice de recherche au CNRS, spécialiste de la Nouvelle-Calédonie. Les indépendantistes kanaks ne veulent plus discuter avec le ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer Gérald Darmanin. Traditionnellement en Nouvelle-Calédonie, les négociations se font grâce à des missions de médiation. Emmanuel Macron veut aller vite et compte désormais sur son Premier ministre pour résoudre la crise. Gabriel Attal le sait qu'il est attendu au tournant, alors, il multiplie les entretiens avec les spécialistes du dossier. Ce samedi soir, Matignon assure qu'un déplacement en Nouvelle-Calédonie n'est pas à l'ordre du jour. TF1 | Reportage N. Gandillot, F. Maillard