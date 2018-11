Nouvelle-Calédonie : pour ou contre l'indépendance ?

Dernier grand meeting de campagne à Nouméa pour les partisans du "oui" à l'indépendance. Près de 175 000 électeurs sont appelés aux urnes pour décider de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, qui est française depuis 1853. Rappelons que la population de l'archipel est composée des Kanak et des Caldoches. Alors, quelles sont les tendances à trois jours du vote ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/11/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.