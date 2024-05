Nouvelle-Calédonie : Emmanuel Macron sur place dans les prochaines heures

Dès ce mardi soir, Emmanuel Macron s'envole pour la Nouvelle-Calédonie après avoir tenu une réunion sur l'intelligence artificielle. Hier encore, il présidait un conseil de défense à l'Élysée, mais selon les entourages du président, la décision de se rendre sur place aurait été prise il y a quelques jours plus tôt. "La décision a été prise avant le conseil de défense hier. Il s'est forgé cette conviction ce week-end", confie le conseiller. Le chef de l’État souhaite ainsi apaiser les tensions après une semaine de violence. Il espère rencontrer tous les leaders néocalédoniens. Un déplacement organisé alors que l'Élysée souligne de nettes progressions en matière de sécurité avec le déploiement massif de 2.700 policiers et gendarmes. Malgré tout, les émeutiers restent mobilisés sur certains barrages. Parmi les indépendantistes, le CCAT ne se montre pas fermé au dialogue. Mais sur l'île, certains habitants restent sceptiques quant à l'issue de la visite présidentielle. Une fois sur place, le chef de l’État annoncera une mission confiée à des hauts fonctionnaires pour trouver des solutions politiques et économiques à cette crise. TF1 | Reportage T. Petit, B. Augey, B. Guenais