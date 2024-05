Nouvelle-Calédonie : fuir les violences

En plein quartier résidentiel de Kaméré, une maison s'embrase. Elle est vide, c'est un voisin qui filme les images et alerte le propriétaire. Il était parti avec sa famille depuis plusieurs jours. Des groupes de pillards saccagent plusieurs maisons et sèment le chaos dans les rues. Kaméré est un quartier populaire, situé au Nord de Nouméa. Il est isolé par les barrages installés à Ducos et la Rivière Salée. Dans la soirée, le GIGN intervient et escorte 35 personnes jusqu'à des bateaux, tous fuient par la mer. Au lendemain d'une nuit d'angoisse, un habitant n'imagine plus son avenir sur les lieux. Mais partir ne s'improvise pas. À l'aéroport, les vols commerciaux sont toujours suspendus. Les premières rotations d'avions militaires débutent seulement. Aujourd'hui, ils sont quelques dizaines de touristes à enfin pouvoir quitter l'archipel. À 1 500 km de là, à Brisbane, en Australie, après des jours d'incertitude, quelques Calédoniens vont pouvoir revenir sur l'île. Trois heures de vol et à l'arrivée, les retrouvailles tant attendues. Ces rotations vont se poursuivre tout le week-end. TF1 | Reportage L. Merlier, M. Scott, S. Roland