Nouvelle-Calédonie : l'île d'Ouvéa est menacée par la montée du niveau de l'océan

C'est une île grande comme Paris. L'île d'Ouvéa en Nouvelle-Calédonie est connue pour sa grotte et son lagon. Un paradis, mais qui est aujourd'hui menacé par la montée des eaux. L'océan grignote petit à petit et la population doit s'adapter. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/01/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1.