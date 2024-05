Nouvelle-Calédonie : l'accès aux soins devenu très difficile dans les hôpitaux

Solange craque au milieu des rayons. Atteinte d'un cancer, elle ne reçoit plus son traitement depuis plusieurs jours. Comme elle, depuis le début des violences sur l'île, des centaines de patients ne peuvent plus accéder aux cliniques ou aux hôpitaux. De rares ambulances parviennent encore à rejoindre un centre hospitalier au nord de Nouméa. Mais selon Christophe Assié, urgentiste au Médipôle, plusieurs patients sont déjà décédés, faute d'accès aux soins. Il y a aussi un autre problème majeur. Celui des soignants qui n'arrivent plus à se rendre au travail. Dans certains établissements, la relève du personnel ne peut se faire que par la mer. Les infirmiers libéraux, eux, s'organisent comme ils peuvent pour se répartir le travail. Les femmes enceintes connaissent également les mêmes inquiétudes. Il leur est impossible de se rendre à la maternité. Dans les zones épargnées par les émeutes, les habitants parviennent encore à trouver des médicaments. Mais les stocks des pharmacies diminuent de jour en jour. Le personnel soignant demande à tous les nouveaux patients de venir à l'hôpital avec leurs propres nourritures. TF1 | Reportage A. Bourdarias