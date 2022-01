Nouvelle-Calédonie : le lagon des merveilles

Notre excursion commence sur la rivière de la Néra. Elle va nous mener jusqu'au Pacifique aux côtés de ce groupe d'amis installé en Nouvelle-Calédonie depuis un an. La voici, la barrière de corail, au loin. Elle entoure le lagon juste avant l'océan profond. Allons d'abord vers notre première destination, l'île au Vert. Une petite réserve naturelle de 500 mètres de long au milieu du lagon. Rassurez-vous, ces naufragés ne resteront ici que quelques heures. Nous suivons notre guide, Manu, qui a grandi ici. Il tient à nous montrer la richesse de la faune aquatique. Au milieu de ces coraux nagent environ 1 000 espèces différentes de poissons, rien que dans ce lagon. Préparez-vous maintenant à décoller à bord de cet ULM pour regarder le lagon depuis tout en haut. Nous allons survoler la faille aux requins, comme un énorme fossé creusé à l'intérieur du lagon. Des espèces en danger d'extinction y nagent, comme la tortue grosse tête, protégée par des habitants de la région. Elles pondent surtout la nuit. Il ne faut pas les déranger. Nous avons été autorisés à suivre discrètement cette association habilitée à les approcher. La tortue pond pendant une heure trente une centaine d'œufs. Cette nuit, sur cette plage, deux tortues sont venues pondre. Les habitants et les chercheurs se battent pour protéger ce cadre apaisé dont les tortues ont besoin pour se reproduire. Ces tortues ont donné leur nom à ces lieux : la baie des tortues, dominés par ces grands arbres. Les pins coronaires sont emblématiques de la Nouvelle-Calédonie. Ce sont les symboles de l'homme dans la culture kanak. Une invitation à protéger, à entretenir plus encore ce grand jardin. TF1 | Reportage B. Augey - I. Zabala