Nouvelle-Calédonie : les super pouvoirs des coraux

Dans le lagon calédonien, la mangrove de Bouraké est l’un des joyaux de l'île. Elle abrite 66 espèces de coraux en bonne santé, malgré une eau à 32 degrés l'été, une acidité élevée et peu d’oxygène. Ce sont des conditions en principe invivables pour les coraux. Le chercheur de “l'Institut de recherche pour le développement”, italien, Riccardo Rodolfo-Metalpa a découvert ce récif unique au monde en 2016. C'est le récif de l'espoir, à l'heure où le réchauffement climatique cause la mort de nombreux coraux. Ces coraux, ont -ils un métabolisme particulier ? Pour le savoir, ces scientifiques implantent d'autres espaces venus de l'extérieur du lagon. À chaque fois, c’est le même résultat, les coraux semblent plus forts. Les coraux seraient nourris par des nutriments présents en grande quantité dans la mangrove. Le fer, le nickel et le manganèse, agiraient comme des aliments ou des vitamines. C’est ce que cherche à prouver Fanny Houlbreque, chercheuse. Depuis des mois, elle mesure la production d’oxygène des coraux. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage J. Cressens, L. Lassalle