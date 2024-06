Nouvelle-Calédonie : opération de ravitaillement par la mer

Il est sept heures du matin, lorsque apparaît au loin le nord de la Nouvelle-Calédonie. Nous sommes à 250 kilomètres de Nouméa, à bord d'Entrecasteaux, le bâtiment de la Marine nationale. Sur le pont arrière se trouvent 60 tonnes de marchandises, des produits de premières nécessités. Et pour que la cargaison arrive à bon port, la voie maritime reste la plus sûre. La crise n’est pas résolue. Pour pallier la pénurie dans le nord, c’est la quatrième fois en un mois que ces marins réalisent la traversée. Une fois débarquée, la cargaison doit être répartie entre les différentes villes de la province. Après 24 heures de voyage, une partie du chargement arrive enfin jusqu’au Discount, le supermarché le plus important de la région. Pour Cyril Chesnin, le gérant, il y a déjà une première déconvenue. Malgré le rationnement imposé à ses clients dans son magasin, certains rayons restent vides. La semaine dernière, il a réussi à faire venir pour la première fois l’équivalent de trois semaines de stocks de produits frais et surgelés. Chaque livraison y est une victoire, mais de très courtes durées. TF1 | Reportage B. Guénais, F. Maillard, E. Fourny