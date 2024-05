Nouvelle-Calédonie : qui sont les émeutiers ?

Ils montent des barricades, pillent des commerces et incendient des maisons. Qui sont ces émeutiers ? La situation reste très confuse à l'heure actuelle, mais les tensions ont commencé par la colère des opposants à une réforme électorale sur l'île. Une partie d'entre eux se serait radicalisée selon la présidente de province Sud. "Aujourd'hui, ce sont des jeunes, très jeunes, un peu comme les émeutes que vous avez connues il y a quelques mois, qui ont pris la main et qui aujourd'hui sont, pour certains, hors de contrôle", nous dit Sonia Backès. De l'autre côté, les habitants de l'île en faveur de la réforme se sont barricadés et équipés de couteaux, pierres, clubs de golf et battes de baseball pour défendre leurs quartiers et leurs maisons. Les pillages, tentatives d'intrusion et affrontements avec la police ou entre camps opposés se déroulent dans le Grand Nouméa, au sud de l'île. Une habitante a interrogé pour TF1 un groupe de jeunes indépendantistes kanaks sur un barrage. Eux renvoient la balle dans l'autre camp. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage B. Guénais, C. Chevreton, A. Tranchant