Nouvelle-Calédonie : la tension remonte d'un cran après l'incarcération de sept indépendantistes

Une explosion sur une barricade en feu, plusieurs véhicules incendiés et des gendarmes qui dégagent les routes avec des véhicules blindés, ce sont des images tournées il y a à peine quelques heures au nord de l'agglomération de Nouméa. C'est la preuve que la tension est remontée d'un cran après le vaste coup de filet visant les indépendantistes kanaks. Parmi les onze personnes interpellées ce mercredi 19 juin, il y a Christian Tein, le porte-parole du CCAT, soupçonné par les autorités d'avoir orchestré les émeutes sur l'île. Après 96 heures de garde à vue, neuf mis en cause ont été mis en examen, entre autres, pour complicité de tentative de meurtre, vol en bande organisée et destruction en bande organisée. Sept d'entre eux viennent d'être transférés en Métropole dans un avion spécialement affrété pour cette mission, puis placés en détention provisoire dans au moins trois maisons d'arrêt différentes à Mulhouse, Dijon et dans le centre pénitentiaire de Riom. C'est une mesure d'éloignement injustifiée pour l'avocat de Christian Tein, maître Pierre Ortet, qui a fait appel. Depuis deux jours, les rassemblements se multiplient pour demander la libération de ces indépendantistes, comme c'est le cas à Saint-Louis, en Nouvelle-Calédonie ou encore à Paris au soir de ce dimanche 23 juin, devant le ministère de la Justice. TF1 | Reportage A. Bourdarias, M. Kouho