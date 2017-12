Nouvelle-Calédonie : la société fait face à l'indépendance

Alors qu'un référendum d’autodétermination devrait avoir lieu en novembre 2018 en Nouvelle-Calédonie, le Premier ministre Édouard Philippe s'est rendu sur place, le vendredi 1er décembre 2017. L'objectif de son déplacement, qui devrait durer jusqu'au 6 décembre 2017, est de continuer le dialogue engagé depuis mai 2017 avec les forces politiques. Cet archipel français, situé au large de l'Australie, est en effet marqué par des tensions très anciennes entre les Kanaks et les Caldoches d'origine européenne. Ainsi, réconcilier ces deux communautés, c'est l'un des enjeux de cette consultation. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20h du 04/12/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20h du 4 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.