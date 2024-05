Nouvelle-Calédonie : sur quoi vont-ils négocier ?

Le président de la République est rentré à Paris, ce vendredi, après une visite qui aura duré 17 heures en Nouvelle-Calédonie. Sur place, devant les médias calédoniens, Emmanuel Macron en fait la promesse. "Je m'engage à ne pas passer en force pour essayer, pendant quelques semaines, de redonner une chance à l'apaisement et au dialogue.", affirme le chef de l'État. Sur quelle base peut reprendre ce dialogue ? Après onze jours d'émeute, les indépendantistes et les loyalistes doivent encore s'accorder sur la réforme du corps électoral. Habiter sur l'île depuis plus de dix ans, suffira-t-il pour avoir le droit de vote ? Les loyalistes affirment être prêts à discuter. Autre sujet de friction, la réorganisation des pouvoirs sur l'île. La Nouvelle-Calédonie est divisée en trois provinces. Ces dernières années, la population a augmenté dans le sud qui concentre 75% des habitants, en majorité d'origine européenne et loyaliste. Ces derniers voudraient donc revoir le nombre de sièges au Congrès, inchangé depuis 36 ans. Les Kanaks y sont surreprésentés. Un dernier point qui est tout aussi important, celui de l'avenir de la filière du Nickel. Principales sources de l'île, les mines subissent la concurrence indonésienne. Un habitant sur cinq travaille dans ce secteur. Pour sauver ces emplois, faut-il une intervention de l'État ? Les deux camps s'opposent sur cette question. Parviendront-ils à s'entendre sur un point commun d'ici quelques semaines, comme le demande le président de la République ? A cette heure, les indépendantistes n'ont toujours pas réagi. TF1 | Reportage L. Merlier, S. Bougrioud, F. Maillard