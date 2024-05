Nouvelle-Calédonie : une économie réduite en cendres

Un amas de gravats encore fumant. Les dégâts sont particulièrement visibles à Ducos, la principale zone industrielle de l'île. Sur une vidéo, le plus grand centre commercial de Nouméa est entièrement saccagé. Une concession automobile est, elle, ravagée par les flammes. Laurent Vircondelet, propriétaire de magasin de bricolage, a quant à lui perdu l'équivalent de cinq millions d'euros. Depuis une semaine, 150 entreprises ont été pillées ou brûlées. Deux mille emplois sont perdus et des dizaines de milliers d'autres sont menacés. C'est catastrophique pour une île de 270 000 habitants. Pour protéger les entreprises, jusqu'ici épargnées, certains se relaient jour et nuit. Le port de Nouméa, poumon économique de la ville, est lui surveillé par les forces de l'ordre, mais son activité est à l'arrêt. L'île ne peut même plus compter sur le pilier historique de son économie, le nickel. Elle représente un emploi sur cinq dans l'archipel. Sur des images, des indépendantistes bloquent l'accès aux mines, au nord. La crise de trop, alors que le nickel calédonien souffre déjà depuis dix ans, concurrencés par les extractions massives en Indonésie. TF1 | Reportage R. Sygula, M. Bornet