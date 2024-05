Nouvelle-Calédonie : une histoire coloniale tourmentée

Un petit air d’Écosse au milieu du Pacifique, voilà où les Français vont hisser leur drapeau en 1853. Car à l’époque, la France nourrit une idée très précise. À 20 000 kilomètres de la métropole, les premiers colons sont donc des bagnards déplacés de Guyane et quelques colons libres qu’on incite à cultiver la terre, toute une population qu’on va très vite appeler les Caldoches, en opposition directe avec les Kanaks, les tribus autochtones qui peuplent l’île depuis 3 000 ans et qu’on déloge sans ménagement. Repoussés sans cesse par les colonies occidentales, les Kanaks finissent parqués sur seulement 8% du territoire. Intenable après-guerre, l’archipel devient un territoire d’outre-mer, les Kanaks des citoyens et obtiennent le droit de vote. Mais en pratique, l'histoire bégaie. En 1972, le Premier ministre français Pierre Messmer en appelle même à relancer la colonisation. Avec le boum du nickel, la Nouvelle-Calédonie enregistre 35 000 nouveaux arrivants, de quoi perturber un fragile équilibre. Inquiets, les Kanaks lancent FLNKS, le mouvement indépendantiste et, très vite, le dialogue se crispe. TF1 | Reportage F. Leenknegt