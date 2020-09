Nouvelle carte Covid-19 : ce qu'il faut savoir

L'Hexagone a une nouvelle carte de l'épidémie avec cinq couleurs. Sur celle-ci, il y a des départements avec des alertes maximales. D'autres vont également apparaître avec des niveaux de vigilance qui vont changer nos quotidiens. Et la situation épidémiologique n'est pas la même sur chaque département. Alors, quels sont les critères retenus ? Que signifient ces zones d'alerte à degré différent ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/09/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.