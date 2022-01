Nouvelle carte d'identité : in english aussi ?

La nouvelle carte d'identité est un document officiel très classique à première vue. Mais quand on la regarde plus attentivement, on se rend compte que les rubriques de notre carte nationale d'identité sont également écrites en anglais. En tout, on y retrouve 18 mots d'Anglais. Alors, cela vous choque-t-il ? En posant cette question à des passants, nos journalistes ont découvert que cela ne dérange pas du tout certains de nos compatriotes, alors que d'autres estiment que cela n'a pas lieu d'être et que nous ne devons aucune douceur particulière à nos chers amis anglais. L'Académie française est du même avis. Pour défendre notre langue, elle a demandé l'abrogation de ces traductions et envisage un recours devant le Conseil d’État. Hélène Carrère d'Encausse, secrétaire perpétuel de l'Académie française, estime que c'est contraire à la constitution. En effet, l'article 2 de notre Constitution dit que "la langue de la République est le Français". Cependant, une réglementation européenne demande depuis 2019 de traduire au moins le titre du document au dans une autre langue officielle de l'union. Sur la nouvelle carte, ces 18 mots facilitent les déplacements des touristes français en Europe selon le ministère de l'Intérieur. Comme le passeport, la carte d'identité devient un document multilingue qu'ont déjà adopté les pays frontaliers. Sur celle de nos voisins allemands, tout est même écrit en français. T F1 | Reportage S. Millanvoye, C. Auberger.