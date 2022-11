Nouvelle carte famille nombreuse : ça change quoi ?

Elle a plus d’un siècle et vous permet de vous voyager en train moins cher. La condition pour en bénéficier, c’est d’avoir au moins trois enfants mineurs. Le problème, c’est que seulement 20% des familles éligibles à la carte aujourd’hui en font la demande. En cause, des démarches complexes, des formulaires papiers à envoyer et parfois, des retours de courriers en cas d'erreur. Dès le 1er janvier, tout change, elle prendra une nouvelle apparence, sera gérée par l’Etat, et non plus la SNCF. Tout se fera sur Internet. L’objectif, c’est de doubler le nombre bénéficiaire. Comme l’ancienne carte, vous bénéficierez de 30% de réduction à partir de 3 enfants, 40% pour quatre enfants et jusqu’à 75% pour six enfants et plus. Des tarifs réduits seront aussi appliqués dans certains centres de vacances, chez les opticiens mutualistes ou encore dans certaines enseignes d’articles de sport. Enfin, les familles recomposées peuvent également en bénéficier, mais à condition de fournir un livret de famille ou une attestation d’allocation familiale. TF1 | Reportage F. Chadeau, F. Couturon, B. Hakala