Nouvelle construction : vers un assouplissement de la loi ?

Dans le pays du vignoble nantais, Monnières (Loire-Atlantique), 2400 habitants, fait office de commune type, rurale et attractive pour ceux qui veulent construire leur pavillon. Depuis la loi zéro artificialisation nette qui limite la bétonisation, le maire examine tous les jours sa carte des zones constructibles. Monnières, 978 hectares, a urbanisé huit hectares en dix ans, elle ne pourra donc compter que sur un hectare supplémentaire d'ici 2031. Il y a quelques semaines, Benoît Couteau, le maire de Monnières, nous a fait visiter le dernier lotissement sorti de terre dans sa commune. Dans les Côtes-d'Armor, on compte aussi les hectares. À Allineuc, selon le maire, il ne resterait que six permis de construire à délivrer pour les sept prochaines années, y compris pour les commerces. Malgré cet assouplissement de la loi, les députés tiennent à rappeler l'objectif de cette loi : construire deux fois moins d'ici 2031 et ne construire sur aucune nouvelle surface d'ici 2050. Pour la construction des grands projets, comme des grandes usines ou des lignes TGV, l'État prévoit tout de même une réserve de 15 000 hectares dans tout le pays. TF1 | Reportage A. Tassin, N. Hesse, K. Gaignoux