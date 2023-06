Nouvelle déclaration immobilière : quelle pagaille !

Nous avons voulu remplir notre déclaration de biens immobiliers avec un conseiller, au centre des impôts. À première vue, nous n'étions pas les seuls à avoir eu cette idée. Quatorze personnes sont en attente pour les mêmes raisons. Il a fallu attendre plus de deux heures. Le service est débordé. À la sortie, le même sentiment revient : énervant à tout point de vue. Mais pourquoi un tel embouteillage dans les centres des impôts ? Premièrement, tout se fait sur Internet. Beaucoup de personnes ne maîtrisent pas cet outil. Il y a aussi des questions très techniques. Notre spécialiste en économie doit, par exemple, noter la catégorie de son logement entre "un : très luxueux" et "huit : très médiocre". Des 33 millions de propriétaires concernés, treize millions n'ont toujours pas rempli leur déclaration. Ils ont encore un mois pour le faire. C'est irréalisable pour Anne Guyot Welke, responsable syndicale des impôts, qui parle d'ores et déjà de fiasco. Selon la direction des finances publiques, "Ces démarches sont nécessaires pour mettre à jour les bases de données immobilières pour ne pas faire d'erreur". Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage L. Romanens, F. Maillard