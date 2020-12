Nouvelle déconvenue pour les salles de sports et de spectacle

Le rideau restera fermé au moins trois semaines supplémentaires pour les théâtres. Aucun spectacle n'est autorisé avant le 7 janvier au mieux. Dans un établissement marseillais, la déception est immense. On se préparait à rouvrir les vacances. Des centaines de places étaient déjà vendues. "Les gens seront remboursés bien évidemment (...) On va essayer, nous, de se battre pour préparer demain", s'est exprimé Dominique Bluzet, directeur des Théâtres. Il n'y aura pas de concerts non plus, ni de cinéma. Cette fermeture prolongée, c'est une catastrophe pour le dirigeant d'un multiplex à La Rochelle. Trois millions de places sont habituellement vendues. "On s'était vraiment préparé en compensant les séances, la programmation, les opérations tarifaires... Là c'est un coup dur" selon Jocelyn Bouyssy, directeur général du groupe CGR. Les musées, les châteaux resteront aussi fermés au public. Les sapins de Noël étaient prêts à Chambord. Même verdict pour les enceintes sportives. Aucun public ne sera accueilli, au moins jusqu'au 7 janvier, si les conditions sanitaires le permettent. Il en est de même pour les salles de jeu, les casinos, les parcs zoologiques ou les cirques.