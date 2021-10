Nouvelle éruption aux Canaries : l'aéroport fermé à cause de nuages de cendres

Le Cumbre Vieja n'en finit plus de cracher sa lave. Le volcan est en éruption depuis 19 jours. Mais le vent vient de tourner et pousse désormais les cendres au-dessus de l'aéroport. Ce jeudi matin, les autorités ont donc décidé de le fermer, laissant les pistes totalement vides. À l'intérieur, les passagers sont bloqués. "On ne sait pas grand-chose mais la compagnie a annoncé qu'elle nous paierait l'hôtel si on décide d'y passer la nuit", précise l'un d'entre eux. "Ils nous ont aussi proposé de nous acheter un billet pour le ferry", rappelle une autre. C'est la deuxième fois que les avions sont cloués au sol par l'éruption du Cumbre Vieja. Lors de la première fermeture, ils avaient dû attendre quatre jours avant de pouvoir redécoller. La coulée de lave s'étend désormais sur six kilomètres jusqu'à la mer. L'archipel de La Palma aux Canaries s'est même agrandi de 39 hectares. Cette nouvelle éruption n'a fait aucun mort mais 6 000 personnes ont dû être évacuées. Beaucoup ont tout perdu.