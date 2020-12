Nouvelle éruption spectaculaire du Piton de la Fournaise sur l'Île de la Réunion

Une rivière de lave dévale les pentes du Piton de la Fournaise. Trois fissures sont ouvertes projetant des fontaines de laves d'une quinzaine de mètres de hauteur. Le volcan offre à la Réunion sa troisième éruption de l'année."On a une première éruption avortée vendredi. Et la poursuite d'une activité sismique tout ce week-end qui a montré que ça continue à bouillonner en profondeur. Et enfin, une deuxième ce lundi matin qui aboutit à l'éruption que l'on connaît aujourd'hui", explique Aline Peltier, directrice de l'observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise. Une éruption très surveillée par les volcanologues. Elle est située au coeur de l'enclos. Une zone inhabitée, accessible à pied. On peut l'observer sans aucun danger après une petite demi-heure de marche. Un spectacle qui ravit les Réunionnais et les touristes déjà sur place. Le Piton de la Fournaise est l'un des volcans les plus actifs au monde. L'année dernière, il s'est réveillé à cinq reprises.