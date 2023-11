Nouvelle indemnité carburant : pour qui ?

Dès 2024, vous serez plus nombreux à toucher le chèque carburant. En 2024, 1,6 million de personnes supplémentaires y auront droit. Qu'est-ce qui change ? Jusqu'à présent, pour bénéficier de l'aide, une personne seule ne devait pas gagner plus de 1 300 euros nets par mois, et un couple avec deux enfants, pas plus de 3 900 euros. L'an prochain, ce sera 1 600 euros nets pour une personne seule et 4 800 euros pour un couple avec deux enfants. Les autres conditions restent les mêmes : attester sur l'honneur que l'on utilise son véhicule pour aller travailler, en faire la demande avant fin mars sur le site des impôts. Les voitures, motos, scooters à deux ou trois roues, à moteur thermique, hybride, mais aussi électrique, sont éligibles. Enfin, le chèque est versé par personne et non par foyer. Cette aide coûtera entre 400 et 600 millions d'euros aux Finances publiques. Ce dispositif est-il efficace pour lutter contre la hausse des prix du carburant ? "C'est une aide ponctuelle, très limitée, mais qui ne change pas radicalement les choses.", explique Mathieu Plane, économiste à l'OFCE. En 2022, un automobiliste sur deux, éligible au chèque carburant, ne l'a pas demandé. TF1 | Reportage F. Chadeau, F. Moncelle