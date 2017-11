Nouvelle journée de mobilisation contre les réformes du gouvernement

La nouvelle journée de mobilisation contre la politique d'Emmanuel Macron et de son gouvernement, tenue ce jeudi, n'a pas connu un grand succès. C'est la quatrième en deux mois. Selon la police, il y avait 8 000 manifestants à Paris, alors que la CGT en a compté 40 000. Des appels à la grève ont été lancés à la SNCF, à la RATP. Ce qui a occasionné quelques perturbations dans les transports en commun. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20h du 16/11/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20h du 16 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.