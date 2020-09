Nouvelle maison squattée à Saint-Honoré-les-Bains : les occupants refusent de partir

Samedi dernier, lorsque Benoît arrive dans la résidence secondaire familiale, il tombe nez à nez avec des squatteurs. Connaissant bien leurs droits, ces derniers refusent de quitter les lieux et attendent une décision de la justice. Une situation incompréhensible pour le voisinage. Le maire, lui, cherche à calmer les esprits. Le village attend désormais une résolution du conflit, et plus largement, un changement de la loi. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/09/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.