Nouvelle prime à la conversion : comment peut-on en bénéficier ?

La prime à la conversion permet de changer de voiture et de prendre un modèle moins polluant. Les conditions de ce dispositif changent à partir de ce lundi 3 août. Alors, comment peut-on en bénéficier aujourd'hui ? De quel véhicule peut-on se débarrasser avec cette mesure ? Qu'en est-il de l'achat ? Antoine de Précigout nous éclaire sur le sujet.