Nouvelle Prime Rénov : plus accessible et plus simple ?

Des travaux, Joachim les a en tête depuis longtemps, mais il attendait aujourd’hui la réforme de Ma Prime Rénov pour les lancer, car désormais, il peut bénéficier de cette aide à partir d’une seule rénovation. Il n’est plus obligatoire de réaliser d’autres travaux en même temps, de poser un nouveau chauffage par exemple. Et ce changement ravit la famille. L’autre évolution, c'est que si vous voulez changer de fenêtre ou de chaudière, vous n’avez plus besoin de fournir un diagnostic de performance énergétique, le DPE. Il ne sera réclamé que pour l’aide aux travaux de grande ampleur. Les demandes Ma Prime Rénov ont chuté de 43% par rapport à l’an dernier. L’objectif est donc de relancer le dispositif, dont les règles étaient devenues plus strictes, et visiblement, cela fonctionne. Une entreprise accompagne les particuliers pour réaliser leur demande d’aide. Elle leur rappelle aussi les conditions pour les recevoir. Cette simplification de Ma Prime Rénov n’est pour l’instant valable que jusqu’au 31 décembre. Avant, certainement, il y aura encore de nouvelles règles d'attribution. TF1 | Reportage Q. Fichet, N. Robertson, J. Chubilleau

Ma liste Partager