Nouvelle prime Rénov' : pourrez-vous en bénéficier ?

Il y a quelques mois, Pierre a troqué sa cuve à fioul pour une pompe à chaleur flambant neuve. Un investissement pour lequel il a bénéficié du dispositif MaPrimeRénov', une aide essentielle. Sans elle, il n'aurait pas pu financer ses travaux. Une somme importante qui, dès le premier janvier 2024, sera encore plus grande. L'enveloppe de MaPrimeRénov' va presque doubler pour atteindre cinq milliards d'euros. Pour avoir droit à ce dispositif plus généreux, il faudra en revanche, faire une rénovation globale de son bien. En clair, isoler son plafond ou changer une fenêtre ne suffira plus. Il faudra faire passer deux classes minimums à son bien dans le DPE, le Diagnostic de Performance Énergétique. De plus gros travaux qui seront mieux pris en charge. Prenons exemple d'un couple qui gagne 35 000 euros net par an. Isoler sa maison lui coûte 53 000 euros. Jusqu'à présent, la prime Rénov' finançait 40% du montant des factures. En 2024, ce sera 85%, soit 10 000 euros de plus. Le montant exact des barèmes doit encore être tranché. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage C. Diwo, G. Thorel, A. Santos