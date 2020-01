"Nouvelle SNCF" : la fin du statut de cheminot

La SNCF a basculé dans une ère nouvelle. À compter de ce mercredi 1er janvier 2020, elle est régie par de nouvelles règles. Ne bénéficiant plus du statut de cheminot, les nouveaux embauchés seront désormais des salariés de droit privé et n'auront pas accès au régime spécial de retraites. De la compagnie ferroviaire publique, la SNCF est devenue une société anonyme à capitaux publics avec les conséquences que cela peut avoir. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/01/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.