Nouvelle tempête au nord du pays : nappe phréatique peu profonde ?

Est-ce que les pluies ont au moins permis de remplir un peu les nappes phréatiques ? La réponse est oui, malheureusement avec des conséquences différentes, suivant les régions. Dans le Nord-Pas-de-Calais, les nappes phréatiques sont peu profondes, on les retrouve à quelques dizaines de mètres. Et comme elles ont peu de contenance, elles arrivent très vite à saturation. Résultat, le niveau a continué à monter pour déborder et apporter les conséquences avec des inondations. Mais dans d'autres situations, on peut avoir des nappes phréatiques beaucoup plus profondes. C'est le cas autour du Massif central, dans le centre, où avec les mêmes quantités de pluie, nous allons remplir la nappe phréatique sans risque de débordement. Les nappes phréatiques reviennent à des niveaux tout à fait convenables pour la période. Et puis il y a une troisième configuration, où on est sur les bords de la Méditerranée. On a eu quelques averses au cours de ces dernières semaines, mais elles n'ont pas été suffisantes pour s'infiltrer et remplir les nappes phréatiques. Elles continuent finalement à baisser, malgré les pluies de ces derniers jours. TF1 | L. Bodin