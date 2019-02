Nouvelle tranche d'impôt : "c'est possible, mais à deux conditions", François Lenglet

L'instauration d'une nouvelle tranche d'impôt pour les contribuables les plus riches est l'une des doléances des "gilets jaunes" qui reviennent fréquemment. Selon François Lenglet, cette doléance est réalisable, mais à deux conditions. Il faudrait d'abord rester en dessous du taux d'impôt dit confiscatoire, et faire attention à ne pas provoquer l'exil de nos citoyens fortunés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/02/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.