Nouvelle-Zélande : le rugby dans la peau

Une place centrale en Nouvelle-Zélande, le rugby ? En plein cœur d’Auckland, ce n’est pas un parc, mais quatre terrains. Deux cents personnes réunies un dimanche matin pour un tournoi de rugby sans placage. Il a lieu tous les week-ends. Tony n’en a pas raté un depuis quinze ans. C’est un tournoi ouvert à tous, filles contre garçons, jeunes contre moins jeunes. En Nouvelle-Zélande, le rugby est plus qu’un sport, c’est une religion qui a ses propres dieux, les célèbres All Blacks. Tous les joueurs de l’équipe nationale y sont des légendes vivantes, à tel point qu’ils ont même leurs propres musées. L’un des plus fréquentés de Nouvelle-Zélande a 50 000 visiteurs par an. Les All Blacks et leur célèbre maillot noir et leur danse légendaire, le haka, comme si vous y étiez et une notoriété dans le monde entier. Faire des passes avec les stars de l'équipe est une étape incontournable pour un Argentin en vacances à Auckland. TF1 | Reportage J. Cressens, L. Lassalle