Nouvelle-Zélande : prendre le large avec les dauphins

Ils nous ont donné rendez-vous aux pieds des cimes enneigés. Pour les voir, il nous fallait affronter une mer déchaînée sur le bateau de notre guide, Simon Lucas, celui qui connaît le mieux les dauphins et leurs habitudes. Le dauphin est ponctuel, seulement quelques minutes plus tard, escorte royale pour notre bateau. Une dizaine de cétacés nous ouvrent la voie. Les dauphins sont sociables et joueurs. On le découvre en plongeant dans une eau glacée, à peine 10°C. Il y a des techniques pour essayer d'attirer les dauphins : il faut faire du bruit, crier et essayer de nager comme eux. Aussitôt que ces techniques sont employées, l'un d'entre nous en frôle. Ils seraient 200 à vivre dans la baie de Kaikoura, un paradis pour de nombreuses espèces, telles que des phoques, mais aussi des baleines et des cachalots. Pour les observer, prenons cette fois-ci un peu de hauteur. Aux commandes de son avion, notre guide est à l'afflux du moindre mouvement dans l'immensité de l'océan. Un groupe de quatre cétacés apparaît sous nos yeux. L’été est la meilleure période pour les observer, mais ils ne restent pas plus de quinze minutes à la surface. TF1 | Reportage J. Cressens, L. Lassalle, F. Fernandez