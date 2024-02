Nouvelles aides : qu'en pensent les agriculteurs ?

Avant de retourner dans ses champs aux Alluets-le-Roi (Yvelines), Olivier Gousseau a écouté avec attention les annonces du gouvernement. Le céréalier attendait deux choses : des annonces sur les normes en vigueur et des aides concernant sa trésorerie. Pour les normes, il est plutôt satisfait. L'utilisation des produits phytosanitaires sera désormais encadrée par les réglementations européennes, moins contraignantes que les Françaises. "Ça va dans le bon sens pour nous. Au moins, on aura l'alignement avec les autres pays européens", dit-il. Côté trésorerie, en revanche, il est déçu. Aucune proposition concrète concernant l'amélioration de son revenu. Petite consolation, le maintien de l'aide financière pour son carburant, le GNR. Autre agriculteur, autre préoccupation. Pierre Chabrely est éleveur bovin en Haute-Vienne depuis 45 ans. Il s'inquiète de la transmission de sa ferme : "ça fait trois ans que je cherche, mais je ne trouve pas. Si on ne fait rien, dans quelques années, il n'y aura plus que 100 000 agriculteurs en France". Pour inciter les jeunes agriculteurs à s'installer, le gouvernement a annoncé la création d'un nouveau service d'accompagnement. L'objectif est de simplifier l'accès à la formation. Le projet de loi de finances pourrait également prévoir des exonérations fiscales. "Tout allègement de droit de transmission, de droit de succession, de droit de notaire, peut favoriser la transmission bien sûr", explique-t-il. Dans les Landes, les annonces sur la main-d’œuvre étaient attendues. Dans le reportage du 20H de TF1 ci-dessus, sous les bâches, des asperges sont prêtes pour la récolte. Elle nécessite un ramassage manuel, ce qui demande des embauches. "Aujourd'hui, on dépose les annonces. On a aucune réponse. On est obligé de se retourner vers l'étranger parce que des Français, on n'en trouve pas", déplore Pierre Ferry, agriculteur à la ferme Feros à Commensacq (Landes). Dans son exploitation, les saisonniers sont Équatoriens et Colombiens. Pour leurs permis de travail, la ferme s'occupe de tout. Bonne nouvelle, le gouvernement a promis de simplifier l'accès aux visas temporaires. Une consultation est en cours pour reconnaître officiellement la filière agricole comme secteur de métier en tension. TF1 | Reportage L. Kebdani, F. Couturon, S. Robin