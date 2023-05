Nouvelles industries : ces communes qui en profitent

Se projeter demande encore un peu d'imagination. Des panneaux photovoltaïques seront fabriqués dans trois ans à Sarreguemines (Moselle). Proche des autoroutes et de la frontière allemande, mais Made in France, une fierté pour la ville. "Maintenant, nous savons que 40 autres sites ont été visités ou alors ils ont travaillé sur ces sites dans six pays différents, dont l'Espagne, par exemple, ou alors un certain nombre de pays de l'Est", indique Roland Roth, président (SE) de la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluences. Le fabricant va investir 700 millions d'euros et créer 1700 emplois. Ce sont autant de salariés qu'il va désormais falloir former dans un domaine qui n'existe pas encore dans la région. Pour Nicolas Gry, directeur de l'Espace entreprise à Sarreguemines, "cela va de la région Grand Est qui va se mobiliser pour la préformation, des partenariats école-entreprise qui vont se créer sur le territoire. C'est un ensemble d'une synergie qui se crée pour servir ce projet". En Eure-et-Loir, depuis 5 ans, le fabricant allemand de robot de cuisine Vorwerk voit toujours plus grand. Son dernier projet concerne la construction d'une deuxième usine dont le coût s'élève à 57 millions d'euros et qui créera 74 emplois avant la fin de l'année. Une très bonne nouvelle pour 5 500 habitants. "C'est un miracle économique pour une petite ville comme Cloyes-sur-le-Loir parce que ça permet d'apporter l'activité, de créer des emplois. Ce sont des gens qui vivent, qui viennent, qui consomment dans les commerces, et qui font vivre finalement les territoires ruraux", affirme Thierry Roux, pharmacien, trésorier adjoint de l'Union commerciale, industrielle et artisanale (UCIA) du Pays Cloysien (Eure-et-Loir). Le chômage baisse depuis 7 ans, l'immobilier se porte très bien et les familles s'installent. "Au niveau des infrastructures, on a pu voir effectivement qu'il y a une grande école qui s'est ouverte en face du collège, une grande école primaire", constate un couple. Un succès qui profite aussi aux communes voisines. TF1 | Reportage F. De Juvigny, V. Diestsch, É. Payro