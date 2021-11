Nouvelles mesures sanitaires : les précisions d’Olivier Véran

Le ministre de la Santé, a annoncé que les contrôles aux frontières allaient très prochainement être renforcés. "Un décret définira les choses précisément, mais nous allons renforcer les contrôles pour les personnes qui ne sont pas vaccinées et qui souhaiteraient venir en France", explique-t-il. Les voyageurs qui reviendraient de pays dits 'rouges' ou 'oranges', "soit des pays dans lesquels le virus circule beaucoup et où il y aurait des soupçons de variants" seront soumis à des contrôles renforcés, ajoute-t-il. "Cela sera précisé dans les 24 à 48h, le temps de se concerter et de consulter le Quai d'Orsay." Olivier Véran a aussi affirmé que les règles pour rejoindre les territoires ultramarins allaient évoluer. "Si vous n'êtes pas vacciné et que vous souhaitez partir en Outre-mer, il faudra présenter un test négatif de moins de 24 heures. Si vous êtes vacciné, il faudra présenter un test antigénique de moins de 48 heures ou un test PCR de moins de 72 heures", explique-t-il. Concernant les stocks de vaccins, il affirme que "nous avons largement assez de vaccins en stock pour pouvoir vacciner toutes celles et ceux qui doivent être vacciné, en incluant tous ceux qui se décideraient à avoir leur première injection et tous ceux qui doivent recevoir leur rappel". Retrouvez l'intégralité de son intervention dans la vidéo ci-dessus.