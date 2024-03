Nouvelles pièces de monnaie : trois femmes à l'honneur

Chaque heure, 51 000 pièces sortent de la machine. Ce jour-là, l'appareil frappe un nouveau portrait dans le plus grand secret, celui de Simone Veil. Aux côtés de l'ancienne présidente du Parlement européen sur nos pièces de 10 centimes donc, le portrait de Joséphine Baker ornera lui, d'ici quelques mois, les pièces de 20 centimes. Marie Curie, elle, sera sur les pièces de 50 centimes. Trois nouvelles pièces, trois nouveaux visages, et trois femmes. Dans l'usine de Pessac, en Gironde, 176 millions de ces nouveaux modèles doivent être fabriqués. Il y a quelques mois, la Commission européenne avait retoqué 27 millions de pièces. La gravure des douze étoiles laissait à désirer, aucun défaut n'est toléré. 10, 20, 50 centimes, la valeur d'une pièce serait aussi historique. "Une monnaie raconte systématiquement une histoire", dit Joaquin Jimenez, graveur général de la Monnaie de Paris. D'ici cet été, tous les Français auront un peu de Simone Veil, Joséphine Baker et Marie Curie dans leur portemonnaie. TF1 | Reportage M. Poissonnet, O. Cresta, L. Lassale