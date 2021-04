Nouvelles prisons : une aubaine pour les communes ?

La mairie de Vannes l'attendait depuis plusieurs années. C'est désormais officiel : une nouvelle prison de 550 places sera bientôt construite. "Cette parcelle a été choisie parce que la commune la maîtrisait, parce qu'elle répondait en tout point au cahier de charges de l’État", indique Vincent Le Gall, secrétaire général de la mairie. L'actuelle maison d'arrêt vétuste, vouée à disparaître, est au centre de Vannes. Comme pour toute nouvelle prison, la prochaine sera construite à la périphérie de la ville. Une bonne desserte pour la route, les transports en commun, la proximité du tribunal, du commissariat et de l'hôpital. Surtout pas d'habitants à proximité immédiate. Accueillir une prison sur son territoire, les maires se frottent généralement les mains. Ils savent que la ville touchera plus d'argent grâce à la dotation globale de fonctionnement versée par l’État en fonction du nombre d'habitants. Or, chaque détenu compte comme un habitant supplémentaire. Cette nouvelle manne n'a pas échappé au maire de Lutterbach. Un centre pénitentiaire est en train de sortir de terre dans sa commune. "Avec le contrôle de la vidéosurveillance de la gendarmerie et la prison qui est quand même très sécurisée, je pense que pour les habitants de Lutterbach, il n'y aura pas de conséquences", estime-t-il. Les habitants imaginent déjà un centre-ville redynamisé : "ça crée de l'emploi dans les commerces, parce qu'il va y avoir des gens de passage". Une prévision bien trop optimiste selon l'économiste Éric Rigamonti, qui a étudié les retombées locales de la construction d'une prison. "Les surveillants n'habitent jamais sur la commune pour éviter de rencontrer les détenus en semi-liberté, ce qui fait que ça ne crée pas d'activités de logement. Ensuite, la construction est réalisée par des grands groupes internationaux qui ne font que sous-traiter quelques petites tâches. Enfin, il faut savoir que ces prisons sont gérées là encore par des grands groupes français". Des grands groupes qui ont leur propre centrale d'achats pour fournir la nourriture ou encore le linge des détenus.