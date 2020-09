Nouvelles restrictions : à quoi faut-il s'attendre ?

Au vu des annonces faites ce mercredi par Olivier Véran, une attention toute particulière a été apportée aux huit grandes villes classées en "alerte renforcée". La situation sanitaire est très critique dans ces métropoles. De nouvelles mesures très restrictives pourraient s'y appliquer dans les prochaines semaines. Mais quelles en seraient les conséquences ? Et surtout, comment les citoyens ont-ils réagi aux annonces du ministre de la Santé ? Éléments de réponses avec nos journalistes.