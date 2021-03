Nouvelles restrictions : l’essentiel des annonces de Jean Castex

Face à la troisième vague qui se dessine, c'est une nouvelle forme de confinement que propose le gouvernement. "C'est une troisième voie que nous retenons. Une voie qui doit permettre de freiner sans enfermer", a annoncé Jean Castex ce jeudi. Deux régions et trois départements vont être confinés 7 jours sur 7 : les Hauts-de-France et l'Ile-de-France, la Seine-Maritime, l'Eure et les Alpes-Maritimes. Pour l'ensemble du territoire, le couvre-feu est reculé d'une heure, de 18 à 19 heures pour tenir compte du passage à l'heure d'été. L'ensemble de ces mesures entre en vigueur ce samedi pour une durée de quatre semaines au moins. Dans les territoires concernés, les écoles et collèges restent ouverts. Mais les lycées n'accueilleront plus que 50% des élèves. Pour les commerces, seuls ceux de première nécessité restent ouverts : commerces alimentaires, buralistes ou encore librairie ou garagistes. Les déplacements sont autorisés dans un rayon de 10 km autour du domicile sans limitation de durée. La plupart des activités en plein air restent autorisées. Il est en revanche interdit de se déplacer d'une région à une autre dans les régions confinées. Enfin, concernant la vaccination, les injections d'AstraZeneca pourront reprendre dans les pharmacies et chez les médecins généralistes dès demain après-midi. L'Agence européenne des médicaments vient de donner son feu vert.