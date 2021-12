Nouvelles restrictions : quelle efficacité ?

Pas de confinement, mais des zones rouges et du télétravail pour freiner Omicron. Avec un variant bien plus contagieux, de nombreux médecins estiment que cela ne sera pas suffisant. Sans réclamer de couvre-feu, beaucoup souhaitent le port du masque FFP2 au lieu du chirurgical ou encore des restrictions à l'école aux lieux de contamination. Alors que le nombre de cas n'a jamais été aussi élevé en France, ces mesures ne sont-elles pas trop tardives ? La plupart des restrictions n'entreront en vigueur que lundi prochain, pour trois semaines. Ce médecin salue la mise en place du télétravail, mais selon elle, cela aurait dû être imposé avant Noël face à Omicron. D'ici là, le gouvernement s'attend à plus de 250 000 cas par jour. Qu'en est-il de nos voisins à l'étranger ? La plupart des Européens ont renforcé leurs restrictions. Confinement aux Pays-Bas, couvre-feu en Catalogne, fermeture des bars au Portugal par exemple. La Belgique avait annoncé fermer tous ses établissements culturels, mesure suspendue ce soir par la justice. Outre-Manche, l'Angleterre fait figure d'exception. Le pays affiche des records de contamination et de plus en plus de malades à l'hôpital, mais aucune nouvelle annonce ne sera faite avant l'année prochaine. TF1 | Reportage M. Verron - C. Sebire