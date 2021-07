Nouvelles restrictions : quelles pistes sont envisagées ?

Face à la hausse des contaminations, le gouvernement envisage plusieurs mesures pour freiner la propagation du Covid. Des pistes locales d'abord, comme celles prises dans les Landes il y a dix jours. D'ailleurs, certaines subsistent encore. À Capbreton, le port du masque sera à nouveau obligatoire dès demain, même sur le front de mer. Autre mesure possible, un couvre-feu local. Une inquiétude pour le restaurateur landais qui vient tout juste de voir les restrictions levées dans son établissement avec qui nous avons échangé. "On travaille vraiment tous les jours avec mes associés. On ne sait pas comment on va être le lendemain", confie Pierre Godefroy, gérant de Touring Café. Des pistes à l'échelle nationale sont également à l'étude, comme l'élargissement du pass sanitaire. Jusqu'ici, il permet de participer de grands évènements rassemblant plus de 1 000 personnes, tels que des festivals, des spectacles ou des compétitions sportives. La jauge pourrait-elle baisser et le pass pourrait-il être exigé dans d'autres lieux ?