Nouvelles restrictions sanitaires : ce que pourrait annoncer le gouvernement

À la veille de son interview, Emmanuel Macron a présidé ce mardi matin un Conseil de défense consacré à la crise sanitaire. Le gouvernement étudie des moyens d'endiguer la deuxième vague épidémique avec de nouvelles mesures. Reconfinement local, couvre-feu, protocole sanitaire renforcé, encouragement au télétravail... Quelles sont les pistes les plus probables ?